"Результатами жеребьевки мы, в общем, довольны. Второй год подряд мы проверим свои силы в матчах с Барселоной, сыграем с одной из сильнейших на данный момент команд Европы Баварией, а также встретимся с прочной Бенфикой. Я не раз ранее говорил, что совершенствоваться лучше в матчах с соперниками самого высокого класса.

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Нет никакого разочарования в том, что нам не выпали слабые соперники. Нет смысла выходить в Лигу чемпионов и надеяться на потенциально слабых соперников. В прошлом сезоне наши игроки, многие из которых очень молоды, получили огромный опыт в матчах с Барселоной и Ювентусом, стали сильнее, уверенно завоевали чемпионство в Премьер-лиге, и уже летом отлично проявили себя на чемпионате Европы. А сейчас в сборную получили вызов сразу 10 футболистов. Это лишь подтверждает мои слова о том, что сильнее можно становиться только через матчи с лучшими командами.

Не думаю, что Динамо будет легче с Барселоной после ухода Месси. Наверное им все же понадобится полтора-два года, чтобы перестроиться и полностью адаптироваться к отсутствию Лионеля, но при всем при этом Барса – соперник высокого уровня. Однако, мы готовы к игре и с ними, и с другими командами. Понимая, что в еврокубках нас ожидают только лучшие соперники, в межсезонье Мирча Луческу поставил цель сыграть с командами высокого уровня. Мы провели спарринги с Ниццей, Фенербахче, Интером, увидели свои ошибки, поняли, что нужно исправить и подойдем к старту группового турнира только сильнее", – сказал Чохонелидзе в комментарии Sport.ua.

Напомним, Динамо попало в квартет E, где соперниками киевлян будут Бавария, Барселона и Бенфика, в составе которой выступает Роман Яремчук.

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