Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони став для півзахисника Динамо Сергія Сидорчука ювілейним. 30-річний футболіст 65-й раз вийшов на поле в єврокубкових іграх.

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За кількістю матчів він зрівнявся з колишнім захисником киян Євгеном Хачеріді. Цікаво, що серед нинішніх гравців Динамо свій показник може покращити лише Денис Гармаш, який дихає у спину екс-форварду "біло-синіх" Андрієві Ярмоленку. Беззаперечним лідером рейтингу залишається Олександр Шовковський.

Цікаво, що поєдинок з каталонцями став ювілейним ще для двох зірок Динамо – Віталій Миколенко провів у єврокубках 30-й матч, а Карлос Де Пена – 20-й.

Топ-10 рекордсменів Динамо за кількістю єврокубкових ігор в період незалежності України виглядає наступним чином:

1. Олександр Шовковський – 143 матчі.

2. Олег Гусєв – 98 матчів.

3. Андрій Ярмоленко – 80 матчів.

4. Денис Гармаш – 76 матчів.

5-6. Валентин Белькевич – 73 матчі.

5-6. Максим Шацьких – 73 матчі.

7. Сергій Ребров – 72 матчі.

8. Андрій Гусін – 66 матчів.

9-10. Євген Хачеріді – 65 матчів.

9-10. Сергій Сидорчук – 65 матчів.

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