"Ми знали, що Барселона почне гру добре. У нас було завдання не пропустити швидкий гол. Оскільки вони грали вдома і мали 0 очок після двох турів, було зрозуміло, що вони дуже серйозно налаштовувалися на дві гри з нами. Було також зрозуміло, що вони повинні почати дуже потужно. Ми хотіли трохи збити темп, трохи довше звичного вводили м'яч, але в першому таймі не все вийшло.

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Ми завжди намагаємося розігрувати через голкіпера, все залежить ще від того, як грає команда, від її рівня. Коли Барселона перебудувалася у другому таймі, нам стало трохи легше тримати м'яч. В принципі, другий тайм був трохи кращим.

Чому не вдається втримати Піке, який забив нам другий рік поспіль? Не знаю, ми, в принципі, аналізували всіх футболістів, у тому числі і щодо стандартних положень. Якщо пам'ятаєте, тоді Жерар теж забив після передачі з флангу. Напевно, вся справа у високому рівні футболіста.

Щодо мінімальної кількості ударів по воротах... Не знаю, це, напевно, більше питання до Містера щодо гри... В атаці нам, дійсно, чогось не вистачає. Можливо, дається взнаки відсутність Артема Бєсєдіна, який був у нас маячком попереду. Є багато нюансів. Плюс рівень суперників у цих матчах високий, важко доходити до воріт.

В принципі, з такою Барселоною можна боротися, але теж важко. Думаю, у домашній грі нам буде легше, там все-таки і стіни допомагатимуть. Сподіваємося на домашню гру", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після 3-х турів Динамо у турнірній таблиці групи Е посідає останню сходинку, маючи у своєму активі одне очко. Барселона з трьома пунктами – третя.

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