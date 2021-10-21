Капитан "бело-синих" вписал свое имя в историю киевского клуба.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны стал для полузащитника Динамо Сергея Сидорчука юбилейным. 30-летний футболист 65-й раз вышел на поле в еврокубковых играх.

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По количеству матчей он сравнялся с бывшим защитником киевлян Евгением Хачериди. Интересно, что среди нынешних игроков Динамо свой показатель может улучшить только Денис Гармаш, который дышит в спину экс-форварду "бело-синих" Андрею Ярмоленко. Безоговорочным лидером рейтинга остается Александр Шовковский.

Интересно, что поединок с каталонцами стал юбилейным еще для двух звезд Динамо – Виталий Миколенко провел в еврокубках 30-й матч, а Карлос Де Пена – 20-й.

Топ-10 рекордсменов Динамо по количеству еврокубковых игр в период независимости Украины выглядит следующим образом:

1. Александр Шовковский – 143 матча.

2. Олег Гусев – 98 матчей.

3. Андрей Ярмоленко – 80 матчей.

4. Денис Гармаш – 76 матчей.

5-6. Валентин Белькевич – 73 матча.

5-6. Максим Шацких – 73 матча.

7. Сергей Ребров – 72 матча.

8. Андрей Гусин – 66 матчей.

9-10. Евгений Хачериди – 65 матчей.

9-10. Сергей Сидорчук – 65 матчей.

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