"Не думаю, що слизький газон сильно вплинув на гру. В принципі, поле було гарної якості та, думаю, не позначилося на порушеннях. Якщо згадати навіть вилучення, то Безус заробив його за жорстку гру. Але така гра зрозуміла, адже на кону – груповий етап Ліги чемпіонів.

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Чи задоволений я своєю грою? Я не відокремлюю себе від команди. Для мене головне, щоб команда перемогла, а гру оцінюватиме головний тренер.

Ми дуже хотіли забити третій гол, і гра давалася з самого початку. Головний тренер наполягав на тому, щоб ми не зупинялися та спробували забити ще. Але не вийшло. Сподіваємося, що це вдасться зробити в Києві", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо у першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21 на виїзді не без проблем здолало Гент 2:1. Матч-відповідь відбудеться 29 вересня у Києві.

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