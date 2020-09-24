"Не думаю, что скользкий газон сильно повлиял на игру. В принципе, поле было хорошего качества и, думаю, не сказалось на нарушениях. Если вспомнить даже удаление, то Безус заработал его за жесткую игру. Но такая игра понятна, ведь на кону – групповой этап Лиги чемпионов.

Гент – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Доволен ли я своей игрой? Я не отделяю себя от команды. Для меня главное, чтобы команда победила, а игру будет оценивать главный тренер.

Мы очень хотели забить третий гол, и игра давалась с самого начала. Главный тренер настаивал на том, чтобы мы не останавливались и попытались забить еще. Но не получилось. Надеемся, что это удастся сделать в Киеве", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо в первом поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2020/21 на выезде не без проблем одолело Гент 2:1. Ответный матч состоится 29 сентября в Киеве.

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