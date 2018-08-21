Сидорчук: Перед тим, як критикувати Динамо, можна подивитися на таблицю УПЛ, де у нас 100% можливих очок

Півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук зазначив, що найкращою відповіддю на критику стилю гри команди – є її результати.

"Критика стилю нашої гри? Багато людей, багато різних думок. Якщо подивитися навіть на турнірну таблицю, то очки дають за забиті голи, наскільки я пам'ятаю, та за перемоги. Якщо глянути на таблицю української Прем'єр-ліги, то у нас там стовідсотковий результат. І я думаю, що це найкраща відповідь, яка може бути.

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А з приводу того, біжимо ми чи не біжимо в атаку, то все залежить від суперника. Але якщо навіть подивитися на володіння м'ячем, то у матчах з тієї ж Олександрією, Ворсклою і з тим же ФК Львів, то цей показник більше 60%", – сказав він на прес-конференції в Амстердамі перед матчем з Аяксом.

Матч 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться 22 серпня, початок о 22:00.

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