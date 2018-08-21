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Тадіч: Динамо знає, як грати на нуль

18:34 340 Читать на русском
Тадіч: Динамо знає, як грати на нуль
Душан Тадіч ліворуч / Фото Аякс

Півзахисник Аякса Душан Тадіч поділився очікування від матчу 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Динамо.

"Нас чекає складний матч. Це плей-офф Ліги чемпіонів і важливий матч як для нас, так і для них. Динамо – дуже дисциплінована команда, яка знає, як грати на нуль. Але ми здатні створити їм проблеми і зробимо все можливе, щоб створити їм проблеми.

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Перший матч ми граємо вдома перед рідними вболівальниками. Сподіваюся, на стадіоні буде чудова атмосфера.

Нам потрібно бути холоднокровними. З гарячим серцем і холодною розумом. Це дуже важливо в таких матчах. Упевнений, що ми зможемо це зробити", – цитує Тадіча видання sportarena.

Матч 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться 22 серпня, початок о 22:00.

Українці мають історичний шанс – коли Динамо та інші учасники плей-офф востаннє виходили в Лігу чемпіонів і де дивитись

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

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Динамо Динамо Аякс - Динамо Аякс Аякс Ліга чемпіонів Душан Тадіч Душан Тадіч
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