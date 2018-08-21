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Сидорчук: Перед тем, как критиковать Динамо, можно посмотреть на таблицу УПЛ, где у нас 100% возможных очков

22 августа 06:30 2 Читати українською
Сидорчук: Перед тем, как критиковать Динамо, можно посмотреть на таблицу УПЛ, где у нас 100% возможных очков
Сергей Сидорчук / Фото ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук отметил, что лучшим ответом на критику стиля игры команды – ее результаты.

"Критика стиля нашей игры? Многие люди, много разных мнений. Если посмотреть даже на турнирную таблицу, то очки дают за забитые голы, насколько я помню, и за победы. Если взглянуть на таблицу украинской Премьер-лиги, то у нас там стопроцентный результат. И я думаю, что это лучший ответ, который может быть.

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А по поводу того, бежим мы или не бежим в атаку, то все зависит от соперника. Но если даже посмотреть на владение мячом, то в матчах с той же Александрией, Ворсклой и с тем же ФК Львов, то этот показатель более 60%", – сказал он на пресс-конференции в Амстердаме перед матчем с Аяксом.

Матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится 22 августа, начало в 22:00.

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Источник: Футбол 24
Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
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Динамо Киев
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