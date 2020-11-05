"Думаю, це був важкий матч. Мені трохи сумно через результат, ми цього не заслужили. Ми добре працювали, захист у першому таймі також був чудовим. Ми повинні рухатися далі, чекаючи на наступний матч.

Ференцварош – Ювентус – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Я так само розчарований двома останніми забитими голами, як і після матчу проти Барселони. Коли хтось зіштовхується з суперником такого рівня, трапляються помилки. Ми намагалися грати з обох флангів, намагаючись пройти до воріт Ювентуса за допомогою передач. Цей матч багато чого забрав у моїх гравців, мене справді дратують останні два голи, які ми пропустили.

Ференцварош проводить матчі на абсолютно іншому рівні тут, у Лізі чемпіонів, ніж у чемпіонаті. Те саме було коли я працював у київському Динамо. Український чемпіонат також на зовсім іншому рівні, ніж ЛЧ, і гравці до цього теж не звикли. Наш півзахист із Сігером, Сомалі та Харатіном багато працював, бігав, і природно втомився до останньої чверті матчу, як і проти Барселони.

Гравці сиділи в роздягальні, ніби програли фінал. Вони були розчаровані тим, що не змогли витиснути максимум із себе перед нашими глядачами. Сподіваюся, у нас буде можливість грати на цьому стадіоні в майбутньому", – наводить слова Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, Ювентус розгромив підопічних Сергія Станіславовича (4:1) та залишився другим у групі G – Ференцварош опинився на останньому місці лише через гіршу різницю м'ячів.

Ювентус легко розгромив Ференцварош – команда Реброва не дала забити Роналду, героями стали Мората і Дибала