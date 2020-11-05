"Думаю, это был тяжелый матч. Мне немного грустно из-за результата, мы этого не заслужили. Мы хорошо работали, защита в первом тайме также был замечательной. Мы должны двигаться дальше, ожидая следующий матч.

Ференцварош – Ювентус – 1:4 – видео голов и обзор матча

Я так же разочарован двумя последними забитыми голами, как и после матча против Барселоны. Когда кто-то сталкивается с соперником такого уровня, случаются ошибки. Мы пытались играть с обоих флангов, пытаясь подойти к воротам Ювентуса с помощью передач. Этот матч многое забрал у моих игроков, меня действительно раздражают последние два гола, которые мы пропустили.

Ференцварош проводит матчи на совершенно другом уровне здесь, в Лиге чемпионов, чем в чемпионате. То же было когда я работал в киевском Динамо. Украинский чемпионат также на совершенно другом уровне, чем ЛЧ, и игроки к этому тоже не привыкли. Наша полузащита с Сигером, Сомали и Харатин много работала, бегала, и естественно устала к последней четверти матча, как и против Барселоны.

Игроки сидели в раздевалке, что проиграли финал. Они были разочарованы тем, что не смогли выжать максимум из себя перед нашими зрителями. Надеюсь, у нас будет возможность играть на этом стадионе в будущем", – приводит слова Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, Ювентус разгромил подопечных Сергея Станиславовича (4:1) и остался вторым в группе G – Ференцварош оказался на последнем месте только из-за худшей разницы мячей.

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