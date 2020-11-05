Дебютний поєдинок нового, вже 18-го сезону поспіль, для Кріштіану Роналду виявився безгольовим. Португалець міг відзначитись вже на 7-й хвилині, однак йому не вистачило якоїсь миті. Натомість замість нього це зробив Мората, який вдало замкнув простріл з правого флангу від Куадрадо. Зубков в середині тайму міг вирівнювати становище, але м'яч після його удару підступно просвистів над поперечиною.

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Наступного гола довелось чекати майже 50 хвилин. Роналду пасом знайшов на лінії воротарського майданчика Морату і іспанець оформив дубль. Згодом, після кричущої помилки голкіпера Ференцвароша, напевно найлегший гол у своїй кар'єрі забив Дибала. За кілька хвилин кіпер господарів вдруге нафейлив і рахунок став непристойним. Зрештою на останній хвилині Болі з другої спроби розмочив ворота туринців. На більше не вистачило часу.

Перемога дозволила Ювентусу закріпитись на другій сходинці турнірної таблиці групи Н, Ференцварош – замикає квартет.

Ювентус легко розгромив Ференцварош – команда Реброва не дала забити Роналду, героями стали Мората і Дибала