Французький півзахисник "биків" Крістофер Нкунку отримав високу оцінку за підсумками зустрічі з українською командою (4:0).

Найкращем гравцем матчу 6-го туру групового етапу Ліги чепіонів між Шахтарем та РБ Лейпциг став півзахисник німців Крістофер Нкунку, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, 24-річний хавбек поклав початок розгрому "гірників", забивши вже на 10-й хвилині зустрічі, а на 62-й асистував Собослаю, ставши співавтором третього гола.

Вердикт групи технічних спостерігачів УЄФА щодо виступу футболіста більш ніж красномовний: "Дуже сильний гравець. Він хороший у комбінованій грі та має чудове бачення. Забив перший гол, віддав пас на третій і був приголомшливим у всьому раунді".

За підсумками групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті F Реал (13 очок) і РБ Лейпциг (12 балів) пройшли у плей-офф турніру, Шахтар (6 пунктів) гратиме у Лізі Європи, а Селтік (2 очки) зосередиться на внутрішній першості.

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