"У них физически сильная команда, а быстрый гол нас надломил, и уже нужно было открываться. Они воспользовались нашими ошибками, мы же не смогли забить, хотя несколько хороших моментов было. РБ Лейпциг свои моменты реализовал.

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Я не согласен, что нам не хватило эмоций. Мы готовились, эмоций было достаточно, тренер нас сильно мотивировал. Мы хотели победить, но это футбол. Повторюсь: быстрый гол все решил. Нам нужна была только победа, и нормально, что команда начала открываться, поэтому мы и проиграли.

Относительно арбитра, судившего в английской манере... В нескольких эпизодах при моем участии рефери в УПЛ назначил бы штрафной. Меня сбивали, и я чувствовал, что соперник еще сверху на меня упал. Я ощутил прикосновение и не смог устоять на ногах, однако судья, который был рядом, и боковой рефери молчали. Наверное, они привыкли к такой игре, а мы – нет. Если бы я смог устоять на ногах, я бы устоял.

За что Шахтер будет бороться в Лиге Европы? Жизнь покажет. Сейчас мы готовимся к чемпионату, ведь игры каждые три дня. Надо думать только о следующем матче, а в Лиге Европы будем смотреть за соперником", – цитирует Петряка официальный сайт Шахтера.

Напомним, в матче за выход в плей-офф Лиги чемпионов "горняки" не смогли навязать немцам свой сценарий (0:4) и продолжат евровесну в Лиге Европы.

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