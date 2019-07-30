Швед відновився після травми і може дебютувати за Селтік в офіційному матчі

Хавбек Мар'ян Швед сьогодні може вперше вийти на поле в офіційній грі за нову команду.

Українець остаточно залікував травму і може взяти участь у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів проти Нимме Калью.

Суперник Селтіка у Лізі чемпіонів оцінив перспективи Шведа у шотландському гранді

Про це повідомив головний тренер чемпіонів Шотландії Ніл Леннон, даючи коментар офіційному сайту Селтіка. Наставник "кельтів" підтвердив, що Швед повністю відновився від пошкодження і зможе взяти участь у гостьовому матчі проти естонців, який відбудеться сьогодні, о 20:00 за київським часом. Якщо екс-півзахисник Карпат вийде на поле у звітній грі, то це стане його дебютом в офіційних матчах за Селтік.

Нагадаємо, вдома шотландці розгромили Нимме Калью з рахунком 5:0.

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