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Швед відновився після травми і може дебютувати за Селтік в офіційному матчі

11:01 540 Читать на русском
Швед відновився після травми і може дебютувати за Селтік в офіційному матчі
Мар'ян Швед / Фото ФК Селтік

Хавбек Мар'ян Швед сьогодні може вперше вийти на поле в офіційній грі за нову команду.

 

Українець остаточно залікував травму і може взяти участь у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів проти Нимме Калью.

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Про це повідомив головний тренер чемпіонів Шотландії Ніл Леннон, даючи коментар офіційному сайту Селтіка. Наставник "кельтів" підтвердив, що Швед повністю відновився від пошкодження і зможе взяти участь у гостьовому матчі проти естонців, який відбудеться сьогодні, о 20:00 за київським часом. Якщо екс-півзахисник Карпат вийде на поле у звітній грі, то це стане його дебютом в офіційних матчах за Селтік.

Нагадаємо, вдома шотландці розгромили Нимме Калью з рахунком 5:0.

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Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Ліга чемпіонів Українці за кордоном Ніл Леннон Ніл Леннон Нимме Калью - Селтік
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