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Суперник Селтіка у Лізі чемпіонів оцінив перспективи Шведа у шотландському гранді

18:18 274 Читать на русском
Суперник Селтіка у Лізі чемпіонів оцінив перспективи Шведа у шотландському гранді
Мар'ян Швед / Селтік

Головний тренер Нимме Калью Роман Кожуховський вважає, що Мар'ян Швед стане основним гравцем Селтіка.

 

"Так, Мар'ян нещодавно приїжджав до мене в гості, ми поспілкувалися. Шкода, що через мікропошкодження він не зможе зіграти в першому поєдинку. Але ми домовилися ще зустрітися в Естонії у матчі-відповіді. Бажаю Мар'яну якнайшвидшого одужання і хороших матчів у складі своєї нової команди.

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Чи може Швед стати основним футболістом Селтіка? У цьому я навіть не сумніваюся. Клас цього виконавця допомагає йому прогресувати великими кроками", – цитує Кожуховського "Команда №1".

Нагадаємо, Нимме Калью, який очолює українець Роман Кожуховський, зустрінеться з Селтіком Мар'яна Шведа у 2-му раунді кваліфікації до Ліги чемпіонів.

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