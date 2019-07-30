toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Швед восстановился после травмы и может дебютировать за Селтик в официальном матче

11:01 23 Читати українською
Швед восстановился после травмы и может дебютировать за Селтик в официальном матче
Марьян Швед / Фото ФК Селтик

Хавбек Марьян Швед сегодня может впервые выйти на поле в официальной игре за новую команду.

 

Украинец окончательно залечил травму и может принять участие в матче квалификации Лиги чемпионов против Нымме Калью.

Соперник Селтика в Лиге чемпионов оценил перспективы Шведа в шотландском гранде

Об этом сообщил главный тренер чемпионов Шотландии Нил Леннон, давая комментарий официальному сайту Селтика. Наставник "кельтов" подтвердил, что Швед полностью восстановился от повреждения и сможет принять участие в гостевом матче против эстонцев, который состоится сегодня, в 20:00 по киевскому времени. Если экс-полузащитник Карпат выйдет на поле в отчетной игре, то это станет его дебютом в официальных матчах за Селтик.

Напомним, дома шотландцы разгромили Нымме Калью со счетом 5:0.

ЛЧ 2019/20: Зубков ассистом помог Ференцварошу одержать победу, Селтик Шведа разгромил команду украинского тренера

blog_ava
"Что учудил? Машину раз****л", – Милевский рассказал, как разбил свой Ferrari
00:45
389
Теги
Украинцы за рубежом Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Лига чемпионов Нил Леннон Нил Леннон Нымме Калью - Селтик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
53
мин
Линкольн Ред Импс
18:45
Арарат-Армения
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук