Швед восстановился после травмы и может дебютировать за Селтик в официальном матче

Хавбек Марьян Швед сегодня может впервые выйти на поле в официальной игре за новую команду.

Украинец окончательно залечил травму и может принять участие в матче квалификации Лиги чемпионов против Нымме Калью.

Соперник Селтика в Лиге чемпионов оценил перспективы Шведа в шотландском гранде

Об этом сообщил главный тренер чемпионов Шотландии Нил Леннон, давая комментарий официальному сайту Селтика. Наставник "кельтов" подтвердил, что Швед полностью восстановился от повреждения и сможет принять участие в гостевом матче против эстонцев, который состоится сегодня, в 20:00 по киевскому времени. Если экс-полузащитник Карпат выйдет на поле в отчетной игре, то это станет его дебютом в официальных матчах за Селтик.

Напомним, дома шотландцы разгромили Нымме Калью со счетом 5:0.

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