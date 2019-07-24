Ліга чемпіонів 2019/20: Зубков відзначився асистом за Ференцварош та допоміг команді Реброва здобути перемогу

В Європі стартував другий раунд кваліфікації ЛЧ 2019/20. Ференцварош з українцями у складі впевнено переміг свого опонента.

Ліга чемпіонів 2019/20, 2-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

Ференцварош – Валлетта – 3:1 (LIVE)

Голи: Двалі, 19 (пен), Ландзафаме, 36 (пен), 59 – Юрі, 85

Вилучення: Борг, 90+4 (Валлетта)

Сергій Ребров у стартовому складі Ференцвароша на матч проти чемпіона Мальти випустив трьох українців – Данила Ігнатенка, Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова. Ще в першому таймі угорська команда забила двічі – спершу після подачі кутового Двалі переправив м'яч у ворота Валлетти.

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На 35-й хвилині Зубков навісив зі штрафного, а один з гравців гостей сфолив проти Ландзафаме. Сам італієць реалізував пенальті та подвоїв рахунок. До слова, Зубков міг записати до свого активу ще й асист, але його партнер не реалізував хорошу нагоду після пасу українця.

Втім, у другому таймі 22-річний хавбек все ж відзначився результативною дією. Зубков ефектно віддав на Ландзафаме, а той легко переграв голкіпера.

Відео асисту Зубкова:

Втім, гості все ж відіграли один гол, автором якого став Юрі. 3:1 – перемога Ференцвароша, яка дозволяє Сергію Реброву та його підопічним почуватися доволі впевнено. До слова, всі українці відіграли поєдинок повністю.

Матч-відповідь пройде 30 липня. Нагадаємо, переможець цієї пари в наступному раунді протистоятиме сильнішому в дуелі Сабуртало – Динамо – перший матч – 0:2).

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