Швед не зіграє за Селтік у 1-му турі чемпіонату Шотландії – цікава причина

Новачок Селтіка Мар'ян Швед не зможе дебютувати за команду із Глазго в першому турі чемпіонату 2019/20.

Колишній лідер Карпат Мар'ян Швед, який вже приєднався до Селтіка, змушений буде зачекати на свій дебют за "кельтів". Принаймні, у чемпіонаті Шотландії.

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Річ у тім, що у своєму останньому матчі за Карпати (проти Арсенала-Київ) Швед отримав червону картку та повинен був пропустити один матч чемпіонату. 21-річний хавбек не відбув дискваліфікації, а тому змушений буде пропустити поєдинок першого туру Шотландської Прем'єр-ліги 2019/20, повідомляє Scottish Sun.

Нагадаємо, контракт Шведа із Селтіком розрахований до літа 2023 року. Вінгер став останнім підписанням Брендана Роджерса, який невдовзі після трансферу українця покинув Селтік та очолив Лестер.

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