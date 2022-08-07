"Біло-сині" готуються до другого матчу з австрійським Штурмом Грац у кваліфікації до Ліги чемпіонів.

Кияни у складі 25 гравців прибули до аеропорту, звідки о 17:00 мали вилетіти до австрійського Грацу на гру проти місцевого Штурма у рамках кваліфікації до Ліги чемпіонів, інформує офіційний сайт Динамо. Відзначимо наявність у заявці гравців молодіжної команди – Нещерета, Боля, Яцика та Царенка.

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Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко.

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора, Антон Боль.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Антон Царенко, Олександр Яцик.

Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Додамо, що поєдинок Штурм – Динамо запланований на 9 серпня, початок зустрічі о 21:30. Перша зустріч завершилась перемогою киян з рахунком 1:0.

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