Динамо на виїзді обіграло Фенербахче у другому раунді кваліфікації ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Перший тайм завершився без голів, хоча турки мали кілька моментів. Динамо ж вичікувало і таки досягло свого. На 54-й Юксек залишив Фенербахче у меншості, чим блискавично скористалися кияни. Гол після пасу Кендзьори забив Буяльський.

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Господарі отримали шанс відігратися з пенальті, але Бущан зумів парирувати. Вже на останній хвилині основного часу Аттіла Салай, замкнувши подачу з кутового, перевів гру в овертайм. Там героєм став Караваєв. Олександр точним ударом завершив затяжну атаку Динамо і вивів киян у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де команда Мірчі Луческу зустрінеться зі Штурмом.