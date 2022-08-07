"Бело-синие" готовятся ко второму матчу с австрийским Штурмом Грац в квалификации в Лигу чемпионов.

Киевляне в составе 25 игроков прибыли в аэропорт, откуда в 17:00 должны были вылететь в австрийский Грац на игру против местного Штурма в рамках квалификации в Лигу чемпионов, информирует официальный сайт Динамо. Отметим наличие в заявке игроков молодежной команды – Нещерета, Боля, Яцыка и Царенко.

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Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тимчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзёра, Антон Боль.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Антон Царенко, Александр Яцык.

Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Добавим, что поединок Штурм-Динамо запланирован на 9 августа, начало встречи в 21:30. Первая встреча завершилась победой киевлян со счетом 1:0.

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