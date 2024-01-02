Сьогодні (2 січня) легенда київського клубу та всього українського футболу святкує 49-річчя. УЄФА не оминув увагою СаШо.

Суркіс привітав Шовковського з днем народження: "Важко знайти більш вірного й відданого своєму клубу гравця"

Прес-служба футбольного Союзу пригадала яскраву дуель Реала та Динамо на другому груповому етапі ЛЧ 1999/2000. Команди розписали яскраву нічию 2:2, хоча все могло скластися набагато гірше для "біло-синіх", якби не Шовковський. Кіпер киян здійснив кілька фантастичних сейвів, зокрема, потягнув пенальті Рауля.

Нагадаємо, Шовковський чудово провів кілька матчів на чолі Динамо і вже отримав статус повноцінного головного тренера. Перший офіційний матч у 2024 році відбудеться 24 лютого проти Металіста 1925.

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