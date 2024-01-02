У бывшего вратаря, а ныне главного тренера Динамо Александра Шовковского достаточно ярких воспоминаний в день рождения.

Сегодня (2 января) легенда киевского клуба и всего украинского футбола отмечает 49-летие. УЕФА не обошел вниманием СаШо.

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Пресс-служба футбольного Союза вспомнила яркую дуэль Реала и Динамо на втором групповом этапе ЛЧ 1999/2000. Команды расписали яркую ничью 2:2, хотя все могло сложиться гораздо хуже для "бело-синих", если бы не Шовковский. Кипер киевлян совершил несколько фантастических сэйвов, в частности, потянул пенальти Рауля.

Напомним, Шовковский отлично провел несколько матчей во главе Динамо и уже получил статус полноценного главного тренера. Первый официальный матч в 2024 году состоится 24 февраля против Металлиста 1925.

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