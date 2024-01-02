"Напевно, не лише в Україні, а й у всьому європейському та світовому футболі важко знайти більш вірного й відданого своєму клубу гравця, ніж киянин Олександр Шовковський. Ваше прізвище, біографія, майстерність і досягнення нерозривно пов’язані з київським Динамо.

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"Вічно перший Олександр Шовковський" – у цьому словосполученні ваші перемоги, блискучі сейви, намисто рекордів, покликання капітана й лідера, вболівальницька любов і шана. Ви завжди були справжнім лідером та авторитетом у колективі.

Під час кар’єри гравця Ви впевнено та рішуче вели партнерів до нових звершень, демонструючи приклади працелюбства, цілеспрямованості та послідовності. Вже як головний тренер Ви своїм прикладом, професіоналізмом та відповідальністю спонукаєте футболістів до розвитку та повної самовіддачі.

Щиро ціную вашу відданість клубу, патріотизм у найширшому розумінні цього поняття, спортивне лицарство та любов до футболу, до своєї команди, свого міста й своєї країни. У цей святковий день бажаю вам миру, спокою, безпеки, повернення до звичного життя без сирен, тривог та вибухів. А також міцного здоров’я, сімейного затишку, злагоди, добробуту та здійснення мрій", – наводить слова Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що 2 січня Олександру Шовковському виповнилось 49 років. За киян легендарний воротар виступав з 1993 по 2017 роки (за основну команду), 14 разів ставав чемпіоном України, 10 – володарем Кубка України і 5 разів вигравав Суперкубок країни.

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