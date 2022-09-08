Шоу Лєвандовскі, побиття Ліверпуля та фіналістів ЛЄ, кіпер ліг у ворота з м'ячем: відео усіх голів дня Ліги чемпіонів
Другий день групового етапу ЛЧ також виявився яскравим. "Футбол 24" пропонує переглянути усі забиті м'ячі.
У вівторок команди потішили глядачів 23 голами, а вчора загалом було 27 точних ударів.
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Найбільший внесок зробили Барселона і Роберт Лєвандовскі – хет-трик поляка у розгромі Вікторії 5:1. У ролі головних невдах дня також опинились Ліверпуль та Рейнджерс з Айнтрахтом, які ще кілька місяців тому розігрували трофей ЛЄ. Знайшлося місце і курйозам – голкіпер Байєра Градецкі ліг у ворота разом з м'ячем, а захисник Інтера Д'Амброзіо коліном відправив м'яч у власну сітку.
Нагадаємо, вже сьогодні стартують групові етапи Ліги Європи та Ліги конференцій, де буде змога побачити Динамо і СК Дніпро-1.
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