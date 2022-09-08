У вівторок команди потішили глядачів 23 голами, а вчора загалом було 27 точних ударів.

Баварія впевнено перемогла Інтер завдяки перформансу Сане – "нерадзуррі" програли три з чотирьох останніх матчів

Найбільший внесок зробили Барселона і Роберт Лєвандовскі – хет-трик поляка у розгромі Вікторії 5:1. У ролі головних невдах дня також опинились Ліверпуль та Рейнджерс з Айнтрахтом, які ще кілька місяців тому розігрували трофей ЛЄ. Знайшлося місце і курйозам – голкіпер Байєра Градецкі ліг у ворота разом з м'ячем, а захисник Інтера Д'Амброзіо коліном відправив м'яч у власну сітку.

Нагадаємо, вже сьогодні стартують групові етапи Ліги Європи та Ліги конференцій, де буде змога побачити Динамо і СК Дніпро-1.

ЛЧ: Барселона знищила Вікторію з хет-триком Лєвандовскі, Наполі принизив Ліверпуль, диво-тріумф Атлетіко на 90+11