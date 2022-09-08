Второй день группового этапа ЛЧ тоже оказался ярким. "Футбол 24" предлагает просмотреть все забитые мячи.

Во вторник команды порадовали зрителей 23 голами, а вчера в общей сложности было 27 точных ударов.

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Наибольший вклад сделали Барселона и Роберт Левандовски – хет-трик поляка в разгроме Виктории 5:1. В роли главных неудачников дня также оказались Ливерпуль и Рейнджерс с Айнтрахтом, еще несколько месяцев назад разыгрывавшие трофей ЛЕ. Нашлось место и курьезам – голкипер Байера Градецки лег в ворота вместе с мячом, а защитник Интера Д'Амброзио коленом отправил мяч в собственную сетку.

Напомним, уже сегодня стартуют групповые этапы Лиги Европы и Лиги конференций, где можно будет увидеть Динамо и СК Днепр-1.

ЛЧ: Барселона уничтожила Викторию с хет-триком Левандовски, Наполи унизил Ливерпуль, чудо-триумф Атлетико на 90+11