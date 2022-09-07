Поки Барселона трощила Вікторію Плзень у себе вдома, Інтер приймав Баварію. "Нерадзуррі" розпочали сезон з двох натужних перемог, але в останніх трьох матчах підопічні Сімоне Індзагі програли двічі (Лаціо та Мілану) – причому в обох поєдинках команда пропустила по три голи. Звісно ж, після таких провалів ніхто не вірив у італійців, хоча мюнхенці на вихідних розписали нічию з Уніоном.

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У першому таймі найгірші очікування фанатів "змій" частково справдились. Інтер не створив жодного небезпечного моменту, та і ударів по воротах було всього п'ять – два з них заблокували, всі інші гострими не назвати. Баварія тримала м'яч 57% ігрового часу, домінуючи на футбольному полі.

Свою ігрову перевагу підопічні Юліана Нагельсманна конвертували у 14 пострілів, 9 разів пробивши з меж штрафного. На 9-й хвилині відкривати рахунок міг Мюллер, який замикав простріл Сане ударом метрів з десяти (Онана врятував). На 23-й та 24-й хвилинах Томас знову стріляв з близької дистанції, змусивши Онана виконати красиві сейви, але на 25-й Баварія таки вийшла вперед – це Сане реалізував вихід віч-на-віч з Онана після фантастичного закидання від Кімміха. 0:1.

Перед свистком на перерву мюнхенці могли й другий гол забити. Онана потягнув удар Девіса з лівого краю штрафного в дальній кут, добивання Кімміха встиг накрити Госенс, а на підбиранні опинився Забітцер – Марсель цілив під стійку, але трішечки не влучив. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги німців.

Другий тайм стартував без замін, однак гра вже була зовсім іншою. Інтер пішов уперед, захопивши ініціативу (52% володіння м'ячем), заробивши низку стандартів і стабільно виграючи підбирання. Баварія практично нічого не створювала, та ще й збавила у якості дистрибуції – під тиском господарів точність пасів впала до 82%. За ударами до 60-ї хвилини міланці вели з рахунком 3:2.

Проблемою "нерадзуррі" стала завершальна фаза атак. До початку 60-х хвилин підопічні Сімоне Індзагі створили всього один хороший момент – це Джеко пробив метрів з десяти після скидки п'яткою від Д'Амброзіо. Вийшло точно в руки Нойєру. От, власне, і все.

Поступово Баварія підлаштувалась до гри Інтера. Вже на 63-й хвилині простріл Комана на Сане завершився влучанням у руку Шкріняру, але Клеман Тюрпен пенальті не дав. На 65-й Онана ледь не запустив подачу Кімміха собі за комірець. На 66-й же мюнхенці покарали суперника за марнотратство: Сане шикарно обігрався з Команом на правому краю карного майданчика й прострілив на дальню стійку, а Д'Амброзіо підрізав м'яч у власні ворота – 0:2!

На 68-й справа могла дійти і до розгрому, однак Онана у своєму дебютному матчі за Інтер зловив кураж, ногою парирувавши постріл Мане з мінімальної відстані в ближній кут. Сімоне Індзагі, своєю чергою, провів аж чотири заміни на 72-й хвилині, але свіжі футболісти змогли потривожити Нойєра лише раз – на 78-й хвилині Гальярдіні накрив Ернандеса, м'яч відскочив на Корреа, а той метрів з десяти бахнув повз дальню стійку. Крім того, на 88-й Анхель не зміг замкнути простріл Дарміана.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Баварії.

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