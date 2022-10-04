Матч Ювентус — Маккабі стане для ізраїльтян безпрецедентною подією у місцевому футболі. Гра припадає на свято Йом-кіпур, і цього дня всі віруючі євреї зобов'язані дотримуватися посту — майже 25-годинне утримання від їжі.

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У зв'язку з цим одразу шість гравців Маккабі — Дольов Хазіза, Омер Ацілі, Нета Лаві, Рамі Гершон, Дін Давід та Вінон Еліягу — не з'являться у стартовому складі на матч із Ювентусом. Як інформує портал Walla, всі ці гравці мають намір дотримуватися посту, тому їхні організми будуть виснажені. У той же час усі ці гравці будуть у запасі і зможуть з'явитися на полі під час зустрічі.

Зазначається, що Маккабі взяв із собою в Турин клубного дієтолога Ракфата Арієлі.

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