Матч Ювентус — Маккаби станет для израильтян беспрецедентным событием в местном футболе. Игра приходится на праздник Йом-кипур, и в этот день все верующие евреи обязаны соблюдать пост — почти 25-часовое воздержание от приёма пищи.

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В связи с этим сразу шесть игроков Маккаби — Долев Хазиза, Омер Ацили, Нета Лави, Рами Гершон, Дин Давид и Винон Элиягу — не появятся в стартовом составе на матч с Ювентусом. Как информирует портал Walla, все эти игроки намерены соблюдать пост, поэтому их организмы будут истощены. В то же время все эти игроки будут находиться в запасе и смогут появиться на поле по ходу встречи.

Отмечается, что Маккаби взял с собой в Турин клубного диетолога Ракфата Ариели.

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