"Ми постійно самі вбиваємо себе. Наш шлях зіпсований власними індивідуальними помилками, ми самі пропонуємо голи супернику. Занадто багато дрібних деталей. Так було проти Олімпіакоса (0:1) та Ман Сіті (0:3). Сподіваюся, це прийде з досвідом. Суперник був більш інтенсивним, навіть якщо цього разу ми контролювали м'яч. Якщо цього може бути достатньо в Лізі 1, то це не проходить в Лізі чемпіонів. Нам трохи не пощастило з першим голом, а потім з пенальті – Пайє чудово бив їх у минулому сезоні, але цього разу схибив.

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Чи нам соромно? Так, є таке, що тут ще сказати. Зараз ми хочемо зберегти обличчя, але не думаємо про вихід у наступні раунди. Ліга Європи не є бонусом, це просто мінімум, який є прийнятним. Це місце для переможених. Ми граємо вдома з Порту та Олімпіакосом, тому шанси ще є. Перевага в тому, що ця Ліга чемпіонів швидко закінчиться. Я просто хочу, щоб ми зберегли гідність.

Так, зараз у нас 12 поразок поспіль в ЛЧ. Що ще я маю вам сказати? Все це почалося ще з Дешама, нам доводиться страждати. Зрештою, щоб обіср*тися в Лізі чемпіонів, сюди ще потрібно потрапити. Зараз ми тут і обс*раємось", – цитує Віллаш-Боаша L’Equipe.

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