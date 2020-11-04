"Я ще не бачив повторів, але думаю, що пенальті все ж був. Якщо VAR сказав арбітру, що це рука, то ми повинні отримати покарання. Щодо гри, то мені сподобався виступ команди. Ми грали всередині і зовні штрафного майданчика, але воротар Локомотива провів чудовий матч, він брав дуже важливі м'ячі.

Московська невдача команди Сімеоне у відеоогляді матчу Локомотив – Атлетіко – 1:1

Ми виглядали добре проти команди, яка вміє контратакувати. Шкода, що у нас не було достатньо якості в завершенні, але я думаю, що це шлях вперед для перемог. Суперник просто закрив нам всі дороги до воріт. Я не міг виділити жодного гравця, нам всім було дуже важко", – цитує Сімеоне Marca.

Після 3 турів у активі Атлетіко 4 очки і друга позиція групи А. Локомотив з двома пунктами – третій.

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