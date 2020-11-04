"Мы постоянно сами убиваем себя. Наш путь испорчен собственными индивидуальными ошибками, мы сами предлагаем голы сопернику. Слишком много мелких деталей. Так было против Олимпиакоса (0:1) и Манчестер Сити (0:3). Надеюсь, это придет с опытом. Соперник был более интенсивным, даже если в этот раз мы контролировали мяч. Если этого может быть достаточно в Лиге 1, то это не проходит в Лиге чемпионов. Нам немного не повезло с первым голом, а затем с пенальти – Пайе прекрасно бил их в прошлом сезоне, но на этот раз ошибся.

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Стыдно ли нам? Да, есть такое, что тут еще сказать. Сейчас мы хотим сохранить лицо, но не думаем о выходе в следующие раунды. Лига Европы не является бонусом, это просто минимум, который является приемлемым. Это место для побежденных. Мы играем дома с Порту и Олимпиакосом, поэтому шансы еще есть. Преимущество в том, что эта Лига чемпионов быстро закончится. Я просто хочу, чтобы мы сохранили достоинство.

Да, сейчас у нас 12 поражений подряд в ЛЧ. Что еще я должен вам сказать? Все это началось еще с Дешама, нам приходится страдать. В конце концов, чтобы обоср*ться в Лиге чемпионов, сюда еще нужно попасть. Сейчас мы здесь и обс*раемся", – цитирует Виллаш-Боаша L’Equipe.

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