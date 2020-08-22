"Щоб не матюкатися – це прокол Гвардіоли:" Седан розкритикувала тренера Манчестер Сіті за виліт Зінченка і Ко з ЛЧ

Як відомо, підопічні Гвардіоли припинили боротьбу за трофей на стадії чвертьфіналу, поступившись Ліону з рахунком 1:3. На думку Влади Седан, саме іспанський тренер є головним винуватцем вильоту.

"Нічого не хочеться говорити, ви самі все бачили. Я не футболіст, не тренер, не критик і не аналітик. Розумію, що моя думка не є авторитетною. Не знаю – можливо, я не маю права цього говорити. Можливо, Зінченко заборонить мені це виставляти. Але моя особиста думка, м'яко кажучи, щоб зараз не матюкатися, – це повністю прокол Гвардіоли.

Манчестер Сіті – Ліон – 1:3 – відео голів і огляд провалу Гвардіоли

У такий відповідальний момент робити таку експериментальну тактику для Сіті – мені здається, це зашквар. Я не маю права критикувати, але не розумію, навіщо це робити. Навіщо грати в 3 центральні захисники, коли самі футболісти беруться за голову.

У мене просто немає слів, тому що мати такий склад... Подивіться, які люди грають в Сіті, яка лавка запасних. Таким резервом можуть похвалитися буквально кілька клубів світу.

Я розумію, що команда, на яку всі ставлять ставки, – це Баварія. Одна справа – вилітати від Баварії, а інша – вилітати від Ліона. Не хочу ображати цю команду, але хочу нагадати, що це сьоме місце в чемпіонаті Франції", – розповіла дружина гравця збірної України в ефірі свого Youtube-каналу.

Ліон вибив Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів: фіаско Гвардіоли і зірок "містян", стеля "ткачів" і проблеми для Зінченка