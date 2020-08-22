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"Щоб не матюкатися – це прокол Гвардіоли:" Седан розкритикувала тренера Манчестер Сіті за виліт Зінченка і Ко з ЛЧ

16:07 - Читать на русском
"Щоб не матюкатися – це прокол Гвардіоли:" Седан розкритикувала тренера Манчестер Сіті за виліт Зінченка і Ко з ЛЧ
Олександр Зінченко та Влада Седан / фото із соцмереж

Дружина Олександра Зінченка не добирала слів після сенсаційної поразки Манчестер Сіті у чвертьфіналі ЛЧ 2019/20.

69’ Кевін де Брюйне
 
Максвель Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвель Корне
69’ Кевін де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

Як відомо, підопічні Гвардіоли припинили боротьбу за трофей на стадії чвертьфіналу, поступившись Ліону з рахунком 1:3. На думку Влади Седан, саме іспанський тренер є головним винуватцем вильоту.

"Нічого не хочеться говорити, ви самі все бачили. Я не футболіст, не тренер, не критик і не аналітик. Розумію, що моя думка не є авторитетною. Не знаю – можливо, я не маю права цього говорити. Можливо, Зінченко заборонить мені це виставляти. Але моя особиста думка, м'яко кажучи, щоб зараз не матюкатися, – це повністю прокол Гвардіоли.

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У такий відповідальний момент робити таку експериментальну тактику для Сіті – мені здається, це зашквар. Я не маю права критикувати, але не розумію, навіщо це робити. Навіщо грати в 3 центральні захисники, коли самі футболісти беруться за голову.

У мене просто немає слів, тому що мати такий склад... Подивіться, які люди грають в Сіті, яка лавка запасних. Таким резервом можуть похвалитися буквально кілька клубів світу.

Я розумію, що команда, на яку всі ставлять ставки, – це Баварія. Одна справа – вилітати від Баварії, а інша – вилітати від Ліона. Не хочу ображати цю команду, але хочу нагадати, що це сьоме місце в чемпіонаті Франції", – розповіла дружина гравця збірної України в ефірі свого Youtube-каналу.

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blog_ava
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Теги
Англія Ліга чемпіонів Хосеп Хосеп Гвардіола Олександр Олександр Зінченко Українці за кордоном Влада Щеглова (Седан) Манчестер Сіті - Ліон Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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