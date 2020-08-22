"Чтобы не материться – это прокол Гвардиолы:" Седан раскритиковала тренера Манчестер Сити за вылет Зинченко и Ко из ЛЧ

Как известно, подопечные Гвардиолы прекратили борьбу за трофей на стадии четвертьфинала, уступив Лиону со счетом 1:3. По мнению Влады Седан, именно испанский тренер является главным виновником вылета.

"Ничего не хочется говорить, вы сами все видели. Я не футболист, не тренер, не критик и не аналитик. Понимаю, что мое мнение не является авторитетным. Не знаю – возможно, я не имею права этого говорить. Возможно, Зинченко запретит мне это выставлять. Но мое личное мнение, мягко говоря, чтобы сейчас не материться – это полностью прокол Гвардиолы.

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В такой ответственный момент делать такую ​​экспериментальную тактику для Сити – мне кажется, это зашквар. Я не имею права критиковать, но не понимаю, зачем это делать. Зачем играть в 3 центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову.

У меня просто нет слов, потому что иметь такой состав... Посмотрите, какие люди играют в Сити, какая скамейка запасных. Таким резервом могут похвастаться буквально несколько клубов мира.

Я понимаю, что команда, на которую все ставят ставки, – это Бавария. Одно дело – вылетать от Баварии, а другое – вылетать от Лиона. Не хочу обижать эту команду, но хочу напомнить, что это седьмое место в чемпионате Франции", – рассказала жена игрока сборной Украины в эфире своего Youtube-канала.

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