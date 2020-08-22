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"Чтобы не материться – это прокол Гвардиолы:" Седан раскритиковала тренера Манчестер Сити за вылет Зинченко и Ко из ЛЧ

16:07 - Читати українською
"Чтобы не материться – это прокол Гвардиолы:" Седан раскритиковала тренера Манчестер Сити за вылет Зинченко и Ко из ЛЧ
Александр Зинченко и Влада Седан / фото из соцсетей

Жена Александра Зинченко не подбирала слов после сенсационного поражения Манчестер Сити в четвертьфинале ЛЧ 2019/20.

69’ Кевин де Брюйне
 
Максвел Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвел Корне
69’ Кевин де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

Как известно, подопечные Гвардиолы прекратили борьбу за трофей на стадии четвертьфинала, уступив Лиону со счетом 1:3. По мнению Влады Седан, именно испанский тренер является главным виновником вылета.

"Ничего не хочется говорить, вы сами все видели. Я не футболист, не тренер, не критик и не аналитик. Понимаю, что мое мнение не является авторитетным. Не знаю – возможно, я не имею права этого говорить. Возможно, Зинченко запретит мне это выставлять. Но мое личное мнение, мягко говоря, чтобы сейчас не материться – это полностью прокол Гвардиолы.

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В такой ответственный момент делать такую ​​экспериментальную тактику для Сити – мне кажется, это зашквар. Я не имею права критиковать, но не понимаю, зачем это делать. Зачем играть в 3 центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову.

У меня просто нет слов, потому что иметь такой состав... Посмотрите, какие люди играют в Сити, какая скамейка запасных. Таким резервом могут похвастаться буквально несколько клубов мира.

Я понимаю, что команда, на которую все ставят ставки, – это Бавария. Одно дело – вылетать от Баварии, а другое – вылетать от Лиона. Не хочу обижать эту команду, но хочу напомнить, что это седьмое место в чемпионате Франции", – рассказала жена игрока сборной Украины в эфире своего Youtube-канала.

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