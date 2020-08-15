Манчестер Сіті – Ліон – відео гола

Бельгія — 21:55 1100
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4 гравці збірної України в бельгійській битві: помилка та гол Пластуна, "сухий" Яремчук, несподівана перемога Макаренка
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Динамо може підписати Селезньова, – ЗМІУкраїна — 19:04 4009
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Динамо розбомбило Полісся у третьому матчі Луческу – Супряга організував 3 голи, шедевр ШапаренкаУкраїна — 18:48 32813
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Динамо намагалось придбати кандидата у збірну України – киян відлякала цінаУкраїна — 18:33 4864
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Роналду і Мессі завершують еру – провальний сезон у Лізі чемпіонів може спричинити відхід легендЛіга чемпіонів — 16:55 3722