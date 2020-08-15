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ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІОН БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ

Манчестер Сіті – Ліон – відео гола

22:30 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Ліон – відео гола
Манчестер Сіті – Ліон – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті зустрічається з Ліоном у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Ліон на "Футбол 24".

 
Максвель Корне 24’
24’ Максвель Корне

Ліон у середині першого тайму несподівано вийшов вперед. Марсал вирізав класну передачу з глибини на Екамбі. Гарсія вибив м'яч з-під ніг у форварда, але прямо на ногу Корне – івуарієць розстріляв ближній кут воріт Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті – Ліон: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

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