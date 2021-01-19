"Для мене це матч, який відбувся у 2000 році на історичному стадіоні "Хайбері". Сьогодні його вже немає – реконструювали, побудували на його місці комплекс під апартаменти і парк всередині. Це був найскладніший матч для мене.

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Ми вигравали 2:0, але ще в першому таймі залишилися вдесятьох – червону картку показали нашому капітану Сергію Попову. Ми програли цей матч 2:3, Мартін Кіуон забив нам на 94-й хвилині. Не змогли дотерпіти, хоча провели хороший матч.

На той момент Арсенал був як зараз мюнхенська Баварія. Віктор Прокопенко після того матчу подякував нам за гру, сказав, що ми молодці і добре виклалися на полі. Я вважаю, що той матч увійшов в історію, адже для нас це був перший захід у Лігу чемпіонів. Шахтар почав знайомитися з Лігою чемпіонів і після цих матчів "гірників" почали впізнавати. Саме з 2000 року почалася епоха того Шахтаря, який ми бачимо сьогодні. Я радий, що мені вдалося поєднати ці дві епохи: 2000-х і 2010-х", – сказав Шевчук у коментарі виданню Terrikon.

Нагадаємо, в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2000/01 Шахтар взяв впевнений реванш у Арсенала (3:0), однак це не допомогло "гірникам" пробитися в плей-офф турніру.

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