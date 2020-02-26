Шевченко відвідав матч Ліги чемпіонів у компанії зіркового екс-одноклубника

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко був присутнім на поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Челсі – Баварія разом зі своїм колишнім одноклубником.

Андрій Шевченко відвідав поєдинок свого екс-клубу Челсі у компанії з зірковим німецьким хавбеком Міхаелем Баллаком.

Челсі – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Колишні одноклубники переглядали поєдинок з VIP-ложі. Для Баллака цей матч був особливим, оскільки зустрічались його колишні клуби. Німець виступав за Баварію з 2002 по 2006 роки, а в Челсі прийшов одночасно з Шевченком – влітку 2006 року, і провів у складі лондонців 4 роки. Українець виступав за "аристократів" протягом 3 років з перервою на оренду в Мілані.

Нагадаємо, Баварія розбила Челсі (3:0) у виїзному поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 18 березня.

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