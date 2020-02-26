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Шевченко відвідав матч Ліги чемпіонів у компанії зіркового екс-одноклубника

12:52 934 Читать на русском
Шевченко відвідав матч Ліги чемпіонів у компанії зіркового екс-одноклубника
Андрій Шевченко / фото ФК Мілан

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко був присутнім на поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Челсі – Баварія разом зі своїм колишнім одноклубником.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабрі 51’
Серж Гнабрі 54’
Роберт Лєвандовскі 76’
51’ Серж Гнабрі
54’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
83’ Маркос Алонсо

Андрій Шевченко відвідав поєдинок свого екс-клубу Челсі у компанії з зірковим німецьким хавбеком Міхаелем Баллаком.

Челсі – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Колишні одноклубники переглядали поєдинок з VIP-ложі. Для Баллака цей матч був особливим, оскільки зустрічались його колишні клуби. Німець виступав за Баварію з 2002 по 2006 роки, а в Челсі прийшов одночасно з Шевченком – влітку 2006 року, і провів у складі лондонців 4 роки. Українець виступав за "аристократів" протягом 3 років з перервою на оренду в Мілані.

Нагадаємо, Баварія розбила Челсі (3:0) у виїзному поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 18 березня.

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Теги
Ліга чемпіонів Баварія Баварія Челсі - Баварія Андрій Шевченко Андрій Шевченко Міхаель Баллак Міхаель Баллак Челсі Челсі
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