Шевченко посетил матч Лиги чемпионов в компании звездного экс-одноклубника

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко присутствовал на поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Челси – Бавария вместе со своим бывшимодноклубником.

Андрей Шевченко посетил поединок своего экс-клуба Челси в компании со звездным немецким хавбеком Михаэлем Баллаком.

Челси – Бавария – 0:3 – видео голов и обзор матча

Бывшие одноклубники просматривали поединок с VIP-ложи. Для Баллака этот матч был особенным, поскольку встречались его бывшие клубы. Немец выступал за Баварию с 2002 по 2006 годы, а в Челси пришел одновременно с Шевченко – летом 2006 года, и провел в составе лондонцев 4 года. Украинец выступал за "аристократов" в течение 3 лет с перерывом на аренду в Милане.

Напомним, Бавария разбила Челси (3:0) в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 18 марта.

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