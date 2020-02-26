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Шевченко посетил матч Лиги чемпионов в компании звездного экс-одноклубника

12:58 280 Читати українською
Шевченко посетил матч Лиги чемпионов в компании звездного экс-одноклубника
Андрей Шевченко / фото ФК Милан

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко присутствовал на поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Челси – Бавария вместе со своим бывшимодноклубником.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабри 51’
Серж Гнабри 54’
Роберт Левандовски 76’
51’ Серж Гнабри
54’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
83’ Маркос Алонсо

Андрей Шевченко посетил поединок своего экс-клуба Челси в компании со звездным немецким хавбеком Михаэлем Баллаком.

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Бывшие одноклубники просматривали поединок с VIP-ложи. Для Баллака этот матч был особенным, поскольку встречались его бывшие клубы. Немец выступал за Баварию с 2002 по 2006 годы, а в Челси пришел одновременно с Шевченко – летом 2006 года, и провел в составе лондонцев 4 года. Украинец выступал за "аристократов" в течение 3 лет с перерывом на аренду в Милане.

Напомним, Бавария разбила Челси (3:0) в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 18 марта.

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Теги
Челси - Бавария Бавария Бавария Лига чемпионов Андрей Шевченко Андрей Шевченко Михаэль Баллак Михаэль Баллак Челси Челси
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