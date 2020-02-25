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Челсі – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

25 лютого 23:35 1408 Читать на русском
Челсі – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Челсі – Баварія – відео голів та огляд матчу 25 лютого 2020

Баварія розгромила Челсі (3:0) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабрі 51’
Серж Гнабрі 54’
Роберт Лєвандовскі 76’
51’ Серж Гнабрі
54’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
83’ Маркос Алонсо

Матч та онлайн-трансляція Челсі – Баварія розпочався о 22:00 за київським часом у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж. Телетрансляція поєдинку проходила на каналі "Футбол 1". Цікаво, що саме Челсі та Баварія грали у фіналі ЛЧ 2011/12 – тоді на Альянц-Арені в Мюнхені сильнішими в серії пенальті виявились лондонці. У складі "ротен" весь поєдинок відіграв Анатолій Тимощук.

Баварія розгромила Челсі на виїзді у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перший тайм завершився нульовою нічиєю, а вже в дебюті другої половини гри Баварія вийшла вперед. Роберт Лєвандовскі та Серж Гнабрі організували комбінацію, яка завершилася ударом німця по порожніх воротах.

Челсі – Баварія: відео гола Гнабрі:

За кілька хвилин ця ж парочка оформила і друге взяття воріт. Гнабрі завершив швидку атаку ударом в дальній кут.

Челсі – Баварія: відео гола Гнабрі:

На 76-й хвилині Девіс шикарно прорвався флангом та викотив на Лєвандовскі. Той ударом в порожні ворота довів рахунок до розгромного.

Челсі – Баварія: відео гола Лєвандовскі:

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