Челсі – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Баварія розгромила Челсі (3:0) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Челсі – Баварія розпочався о 22:00 за київським часом у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж. Телетрансляція поєдинку проходила на каналі "Футбол 1". Цікаво, що саме Челсі та Баварія грали у фіналі ЛЧ 2011/12 – тоді на Альянц-Арені в Мюнхені сильнішими в серії пенальті виявились лондонці. У складі "ротен" весь поєдинок відіграв Анатолій Тимощук.

Баварія розгромила Челсі на виїзді у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перший тайм завершився нульовою нічиєю, а вже в дебюті другої половини гри Баварія вийшла вперед. Роберт Лєвандовскі та Серж Гнабрі організували комбінацію, яка завершилася ударом німця по порожніх воротах.

Челсі – Баварія: відео гола Гнабрі:

За кілька хвилин ця ж парочка оформила і друге взяття воріт. Гнабрі завершив швидку атаку ударом в дальній кут.

Челсі – Баварія: відео гола Гнабрі:

На 76-й хвилині Девіс шикарно прорвався флангом та викотив на Лєвандовскі. Той ударом в порожні ворота довів рахунок до розгромного.

Челсі – Баварія: відео гола Лєвандовскі: