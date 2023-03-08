Легенда Мілана Андрій Шевченко радить "россонері" не притискатися до своїх воріт в надії зберегти перевагу з домашнього поєдинку проти Тоттенхема (1:0).

"Мілану потрібне повторення першої зустрічі. Мені сподобався менталітет команди на Сан-Сіро. Вони завжди були в грі. Футболісти були сповнені рішучості, і я помітив ту ж енергію, яка надихала їх на минулі успіхи. У них має бути така ж мотивація в Лондоні.

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Вони не повинні лише захищатися. У них є досвідчені гравці, які знають, як поводитись у певних ситуаціях, але зустрічатися з англійськими клубами на виїзді – це інша справа. Тоттенхем посилить тиск, тому Мілан не має оборонятися надто глибоко.

Рафаель Леау має всі якості, щоб бути вирішальним на найвищому рівні. Настав час йому змінити ситуацію у Лізі чемпіонів. Він може стати кращим, він має бути більш залученим до гри та бути лідером у всьому, що він робить. Я також вболіваю за Шарля Де Кетеларе. Велика гра відкриє його, я впевнений", – сказав Шевченко в коментарі La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, матч Тоттенхем – Мілан відбудеться вже сьогодні (8 березня), початок о 22:00. "Россонері" на виїзді вдалося здобути мінімальну перевагу завдяки голу Браїма Діаса.

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