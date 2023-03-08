"Милану нужно повторение первой встречи. Мне понравился менталитет команды на Сан-Сиро. Они всегда были в игре. Футболисты были полны решимости, и я заметил ту же энергию, которая вдохновляла их на прошлые успехи. У них должна быть такая же мотивация в Лондоне.

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Они не должны только защищаться. У них есть опытные игроки, которые знают, как вести себя в определенных ситуациях, но встречаться с английскими клубами на выезде – это другое дело. Тоттенхэм усилит давление, поэтому Милан не должен защищаться слишком глубоко.

Рафаэль Леау имеет все качества, чтобы быть решающим на самом высоком уровне. Пора ему изменить ситуацию в Лиге чемпионов. Он может стать лучшим, он должен быть более вовлечен в игру и быть лидером во всем, что он делает. Я также болею за Шарля Де Кетеларе. Большая игра откроет его, я уверен", – сказал Шевченко в комментарии La Gazzetta dello Sport.

Напомним, матч Тоттенхэм – Милан состоится уже сегодня (8 марта), начало в 22:00. "Россонери" на выезде удалось получить минимальное преимущество благодаря голу Браима Диаса.

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