Перед першим матчем Мілана й Тоттенхема всі згадували про протистояння в 1/8 фіналу ЛЧ 12 років тому. Тоді була драма, були сутички, а Гаттузо тримав тренера лондонців за горло. У 2023-му "россонері" взяли реванш за поразку в тій битві, однак навряд чи комусь сподобався цей поєдинок – гра виявилась закритою, а після раннього гола Діаса моментів практично й не виникало.

Це була друга поспіль перемога Мілана після затяжної січневої кризи, в якій команда виграла всього один з восьми матчів, пропустивши аж 18 голів. Далі підопічні Стефано Піолі здолали Монцу й впевнено розібрали Аталанту, однак на вихідних "дияволи" бездарно програли Фіорентині (1:2). Як наслідок, чемпіон опустився на п'яту позицію в Серії А, хоча до другої не вистачає всього трьох очок.

Прохід у чвертьфінал Ліги чемпіонів потрібен італійцям, аби покращити психологічний стан футболістів та вболівальників. Для них прорив у цю стадію після 11-річної відсутності у плей-офф є казкою. Для клубу ж звитяга над "шпорами" важлива з міркувань фінансів і престижу – їх критично бракувало під час трансферних вікон у поточному сезоні. Мілан може повернутись у когорту справжніх топ-клубів.

У Тоттенхема немає проблем з грошами, та і в ЛЧ колектив виступає частіше, однак в ігровому плані у лондонців схожі труднощі. Команда регулярно й гучно пробуксовує. Перед виїздом у Італію "шпори" зазнали розгрому від Лестера – а після нього поступилися Шеффілду в Кубку та Вулверхемптону в АПЛ. Якби не спад Ньюкасла, то підопічні Антоніо Конте вилетіли б за межі топ-4.

На цьому тлі було б круто прорватись у чвертьфінал ЛЧ, однак Тоттенхем має серйозні кадрові проблеми. У лазарет загриміли Біссума, Сессеньйон і Льоріс, а розрив хрестів у Бентанкура можна назвати катастрофою. В першому матчі проти Мілану не було ще й Хьойберга, тож в центрі поля зіграла пара Скіпп-Сарр – це не рівень топ-турнірів. Без своїх лідерів "шпори" програли.

Тим не менш, лондонці однаково залишаються небезпечними. Велику загрозу для Мілана становлять механічні флангові розіграші Тоттенхема – особливо у зоні Кулусевскі, куди часто падає і Кейн. "Россонері" ж ставитимуть на тонку позиційну роботу Леау й Ернандеса на лівому краю атаки. Крім того, вони точно віддзеркалять схему й персонально працюватимуть по Кейну – у першому матчі цього виявилось достатньо, аби нейтралізувати атаку англійців.

Подивимось, що з цього вийде. Антоніо Конте вже 10 років не виходив у чвертьфінал ЛЧ, а Мілан не грав там з 2012-го. Мотивація у них б'є через край – можливо, хоча б зараз вони покажуть вболівальникам крутий двобій?

Кадрова ситуація

Травмовані: Сессеньйон, Біссума, Бентанкур – Флоренці, Калабрія, Беннасер

Дискваліфіковані: Дайєр (Тоттенхем)

Орієнтовні склади на матч Тоттенхем – Мілан

Тоттенхем: Форстер – Ромеро, Лангле, Девіс – Емерсон, Хьойберг, Сарр, Перішіч – Кулусевскі, Сон – Кейн

Мілан: Меньян – Калюлю, К'яер, Чау – Салемакерс, Круніч, Тоналі, Ернандес – Діас, Леау – Жиру

Прогноз "Футбол 24"

Малюнок гри сильно залежатиме від того, хто заб'є першим. Якщо це вдасться Мілану, то можна очікувати на "автобус" від італійців – хоча Стефано Піолі обіцяв атакувати. Якщо ж рахунок відкриє Тоттенхем, то поєдинок буде динамічнішим і цікавішим, хоча фантастики команди однаково не продемонструють. Не в тій вони зараз формі.

Букмекери вважають фаворитом Тоттенхем, однак нам здається, що шанси рівні. Можливо, справа навіть дійде до серії пенальті.

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