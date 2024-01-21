На своем сайте авторитетное издание составил рейтинг лучших игроков итальянской Серии А 2000-х годов. Возглавил список украинский форвард Андрей Шевченко, выступавший за Милан в 1999-2006 и 2008-2009 годах.

У Шевченко были "пробелы" на первой встрече с руководителями областных ассоциаций: "Конкретных ответов мы не услышали"

"Он почти вывел Динамо в финал Лиги чемпионов 1998/99, после чего Андрей Шевченко сделал следующий большой шаг в своей карьере, перейдя в Милан за 25 миллионов фунтов стерлингов.

Ему не понадобилось много времени, чтобы обеспечить культовый статус на Сан-Сиро, поскольку он забивал 24 гола в каждом из своих первых двух сезонов в Серии А, где он выиграл титул лучшего бомбардира в сезонах 1999/2000 и 2003/04 годов, а также Скудетто в последней кампании", – отметило издание.

Украинец обошел таких именитых футболистов как Кака, который выступал за "росонерри", и Джанлуиджи Буффон, который играл за Парму и Ювентус. В пятерку попали также Андреа Пирло, который защищал цвета Брешии, Интера и Милана, а также обладатель "Золотого мяча" Фабио Каннаваро.

Напомним, что Андрей Шевченко в составе Милана выигрывал Лигу чемпионов и завоевывал титул чемпиона Италии. Всего украинец провел за миланский клуб 322 матча, в которых забил 175 голов и отдал 46 ассистов.

Интер вышел в финал Суперкубка Италии, деклассировав Лацио – "абсурдный" турнир показал невежество Саудовской Аравии