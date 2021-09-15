Донецький Шахтар їде в гості до молдовського Шерифа в рамках групового етапу Ліги чемпіонів 2021/22. Який прогноз букмекерів на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч групового етапу Ліги чемпіонів Шериф – Шахтар відбудеться у Тирасполі 15 вересня. Початок – о 19:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Шериф – Шахтар: прогноз букмекерів на матч

Популярна контора William Hill явним фаворитом поєдинку виділяє Шахтар. На перемогу віцечемпіона України виставили коефіцієнт 1.85, а на звитягу представника Молдови дають 4.33. Нічия – 3.6.

Фахівці Bwin аналогічно описують шанси команд у першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів. Успіх "гірників" оцінений коефіцієнтом 1.75, а сенсаційний тріумф команди Юрія Вернидуба – 2.99. Нічия – 3.7.

Матч очікується більш-менш результативним, хоча і Шахтар, і Шериф в останніх матчах не показують гольової феєрії. На стандартний тотал більше (2,5) пропонують поставити за 1.83, а на відповідний тотал менше дають коефіцієнт 1.9.

У складі Шахтаря голів найбільше чекають від Лассіна Траоре. На забитий м'яч африканця можна поставити з коефіцієнтом 2.2. Серед господарів найбільші шанси відзначитися мають Кастаньєда та Янсане – 3.7.

Шахтар зустрічався з Шерифом у кваліфікації Ліги чемпіонів 2003/04. Тоді донеччани розписали нульову нічию на виїзді та перемогли вдома з голами Вукіча та Брандау.

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