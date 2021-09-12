Півзахисник Шахтаря Манор Соломон не допоможе своїй команді у першому матчі Ліги чемпіонів проти Шерифа. Причиною цього стане національне свято в Ізраїлі.

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"Я не зіграю в середу через наше національне свято Йом-Кіпур. Сподіваюся, мої партнери впораються з Шерифом без мене. Що стосується Інтера і Реала, то буду не проти, якщо ми зіграємо з ними так само, як і минулого сезону.

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Я непогано діяв проти цих команд. Реалу забив два голи. Цього разу хочу зіграти ще краще. Професійне зростання дуже важливе для будь-якого футболіста. Мені здається, з кожним сезоном я граю все краще і краще", – сказав Соломон у коментарі One.

Нагадаємо, поєдинок між українською та молдовською командами відбудеться 15 вересня на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:45.

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