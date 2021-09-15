Донецкий Шахтер едет в гости к молдавскому Шерифу в рамках группового этапа Лиги чемпионов 2021/22. Какой прогноз букмекеров на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч группового этапа Лиги чемпионов Шериф – Шахтер состоится в Тирасполе 15 сентября. Начало – в 19:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Шериф – Шахтер: прогноз букмекеров на матч

Популярная контора William Hill явным фаворитом поединка выделяет Шахтер. На победу вице-чемпиона Украины выставили коэффициент 1.85, а на победу представителя Молдовы дают 4.33. Ничья – 3.6.

Специалисты Bwin аналогично описывают шансы команд в первом матче группового раунда Лиги чемпионов. Успех "горняков" оценен коэффициентом 1.75, а сенсационный триумф команды Юрия Вернидуба – 2.99. Ничья – 3.7.

Матч ожидается более-менее результативным, хотя и Шахтер, и Шериф в последних матчах не показывают голевой феерии. На стандартный тотал больше (2,5) предлагают поставить за 1.83, а на соответствующий тотал меньше дают коэффициент 1.9.

В составе Шахтера голов больше всего ждут от Лассина Траоре. На забитый мяч африканца можно поставить с коэффициентом 2.2. Среди хозяев наибольшие шансы отличиться имеют Кастаньеда и Янсане – 3.7.

Шахтер встречался с Шерифом в квалификации Лиги чемпионов 2003/04. Тогда дончане расписали нулевую ничью на выезде и победили дома с голами Вукича и Брандау.

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