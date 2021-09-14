Донеччани мають досвід перемог над молдованами у Лізі чемпіонів. Перед новим матчем Шахтаря та Шерифа пригадуємо, як це було.

Срна дебютував у єврокубках за Шахтар на виїзді проти Шерифа

Шахтар зустрічався з Шерифом у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2003/04. Виїзний матч завершився нульовою нічиєю, а вдома "гірники" переграли гостей з Молдови.

На старті другого тайму відзначився Звонімір Вукіч – серб забив красивим ударом зі штрафного. А крапку в поєдинку на останніх хвилинах поставив Брандау, який вийшов замість Олексія Бєліка.

"Це мій перший тренерський успіх у єврокубках. Я набуваю знань та досвіду. А головне – згуртовується наша молода команда, яка, сподіваюся, проведе наступні 5 місяців у Лізі чемпіонів", – сказав тодішній наставник донеччан Бернд Шустер.

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Але тоді Шахтарю не вдалося пробитися в груповий етап ЛЧ. У наступному раунді "гірники" вилетіли від Локомотива, пропустивши ключовий гол з пенальті на 85-й хвилині.

Склад Шахтаря у матчі з Шерифом: Плетікоса – Тимощук (капітан), Пажин, Попов, Рац – Гай, Лєвандовскі, Бахарєв (Срна, 56) – Вукіч (Пуканич, 89) – Воробей, Бєлік (Брандау, 70).

Репортаж з оглядом матчу

Програма до матчу

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