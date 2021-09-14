Як Шахтар обігрував Шериф у Лізі чемпіонів – ретро-відео
Донеччани мають досвід перемог над молдованами у Лізі чемпіонів. Перед новим матчем Шахтаря та Шерифа пригадуємо, як це було.
Шахтар зустрічався з Шерифом у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2003/04. Виїзний матч завершився нульовою нічиєю, а вдома "гірники" переграли гостей з Молдови.
На старті другого тайму відзначився Звонімір Вукіч – серб забив красивим ударом зі штрафного. А крапку в поєдинку на останніх хвилинах поставив Брандау, який вийшов замість Олексія Бєліка.
"Це мій перший тренерський успіх у єврокубках. Я набуваю знань та досвіду. А головне – згуртовується наша молода команда, яка, сподіваюся, проведе наступні 5 місяців у Лізі чемпіонів", – сказав тодішній наставник донеччан Бернд Шустер.
Гол Фернандінью з гострого кута на шляху до тріумфу у Кубку УЄФА – ретро дня від Шахтаря
Але тоді Шахтарю не вдалося пробитися в груповий етап ЛЧ. У наступному раунді "гірники" вилетіли від Локомотива, пропустивши ключовий гол з пенальті на 85-й хвилині.
Склад Шахтаря у матчі з Шерифом: Плетікоса – Тимощук (капітан), Пажин, Попов, Рац – Гай, Лєвандовскі, Бахарєв (Срна, 56) – Вукіч (Пуканич, 89) – Воробей, Бєлік (Брандау, 70).
Репортаж з оглядом матчу
Програма до матчу
Квиток на матч