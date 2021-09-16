Попри пропущені два м'ячі від Шерифа, оборонець Шахтаря Марлон отримав найбільше балів (280) серед гравців "гірників" за версією InStat, повідомляє Tribuna.

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До трійки найкращих серед підопічних Де Дзербі увійшли Майкон (277) і Педрінью (276). А от ще один літній новачок команди Траоре отримав найменше очок – 201.

Нагадаємо, наступний матч Ліги чемпіонів Шахтар проведе у Києві проти Інтера.

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