Шериф – Шахтар: визначились найкращий та найгірший гравці донецького клубу за версією InStat
10:19 - Читать на русском
Новачок донецького клубу провалив матч Ліги чемпіонів проти Шерифа (0:2).
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Попри пропущені два м'ячі від Шерифа, оборонець Шахтаря Марлон отримав найбільше балів (280) серед гравців "гірників" за версією InStat, повідомляє Tribuna.
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До трійки найкращих серед підопічних Де Дзербі увійшли Майкон (277) і Педрінью (276). А от ще один літній новачок команди Траоре отримав найменше очок – 201.
Нагадаємо, наступний матч Ліги чемпіонів Шахтар проведе у Києві проти Інтера.
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