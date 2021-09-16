Несмотря на пропущенные два мяча от Шерифа, защитник Шахтера Марлон получил наибольшее количество баллов (280) среди игроков "горняков" по версии InStat, сообщает Tribuna.

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В тройку лучших среди подопечных Де Дзерби вошли Майкон (277) и Педринью (276). А вот еще один летний новичок команды Траоре получил меньше всего очков – 201.

Напомним, следующий матч Лиги чемпионов Шахтер проведет в Киеве против Интера.

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